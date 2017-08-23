Доллар дешевеет на заявлениях Трампа

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Курс доллара снижается к мировым валютам на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.18 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,31%, до 93,25 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1810 доллара за евро с 1,1761 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 109,18 иены за доллар со 109,57 иены на прошлых торгах.

Инвесторы продолжают отыгрывать высказывания Трампа о том, что зону свободной торговли с Мексикой и Канадой придется упразднить, поскольку страны вряд ли смогут договориться. Ранее США, Канада и Мексика по требованию Трампа начали переговоры по актуализации НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли). Кроме того, президент США заявил, что не будет работать с правительством, которое не согласится на строительство стены на границе с Мексикой.

"(Заявления о — ред.) государственной приостановке работы не оказывают позитивного воздействия на инвестиционный климат", — цитирует газета The Wall Street Journal аналитиков Brown Brothers Harriman.

Негативное влияние на курс доллара также оказала статистика по продажам новостроек в США. В среду Бюро переписи населения министерства торговли США сообщило, что продажи новых домов в июле снизились на 9,4% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 571 тысячи. При этом аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,3% по сравнению с первоначальным июньским индикатором, до 612 тысяч. Показатель июня был пересмотрен в сторону увеличения — до 630 тысяч с 610 тысяч.