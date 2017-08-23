Шохин прокомментировал решение суда в пользу "Роснефти"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Решение суда о взыскании с АФК "Система" 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" создает негативный прецедент и, безусловно, отрицательно скажется на инвестиционном климате РФ, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В среду Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти".

"Печально то, что этот пример может оказаться заразительным, многие компании могут сейчас предъявлять иски о нанесении ущерба партнерам в таком ретроспективном варианте… То есть вместо того, чтобы на примере спора между такими крупными субъектами сделать образцово-показательный прецедент, мы в некотором смысле раскручиваем спираль таких исков и удовлетворения этих исков", — сказал Шохин РИА Новости.

По его словам, решение суда Башкирии показывает несовершенство системы урегулирования корпоративных споров.

"И, стало быть, инвесторам следует осторожничать. И я думаю, что они будут осторожничать и семь раз отмерять, прежде чем вложиться в бумаги российских компаний. В условиях, когда ликвидности и без того не хватает, и схемы IPO или иные схемы использования инструментов финансового рынка ограничены, безусловно, каждый шаг в неверном направлении он может ситуацию усугубить", — добавил он.

Шохин также отметил, что РСПП планирует провести соответствующий опрос среди иностранных фондов и инвесторов по поводу того, как они воспринимают решение Арбитражного суда Башкирии.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий.