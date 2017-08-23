Отсудить за 101 день: иск "Роснефти" к АФК "Система" частично удовлетворен

УФА, 23 авг – РИА Новости. Корпоративный "процесс века", в котором "Роснефть" как новый владелец "Башнефти" требовала с ее прежнего хозяина АФК "Система" погасить 170,6 миллиарда рублей убытков, причиненных башкирской нефтяной компании ее реорганизацией в 2014 году, уложился в весьма скромный для такой сложной правовой истории хронометраж.

От подачи иска в середине мая до вынесенного в среду решения арбитражного суда Башкирии прошел 101 день. Однако нельзя сказать, что суд был скорым: слушания в июле и августе проходили почти каждую неделю, а одно из заседаний растянулось на четыре дня с перерывами на обед и сон.

Безоговорочную победу в первой инстанции одержала "Роснефть" — суд в Уфе удовлетворил иск почти на 80%, взыскав солидарно с ответчиков около 136,3 миллиарда рублей. Решение вступит в силу через месяц, если ответчики его не обжалуют. В последнее верится с трудом, учитывая сколь ожесточенно — достаточно вспомнить три отвода судье — "Система" до этого сопротивлялась очевидной для многих сторонних наблюдателей развязке дела. И действительно, "Система" уже заявила о намерении обжаловать решение.

Реорганизация "Башнефти"

Упрощенно основную сделку при реорганизации можно представить как обмен активами между "Башнефтью" и "дочкой" АФК – "Системой-Инвест". Нефтяная компания в результате лишилась пакета из 49,4% акций "Системы-Инвест", который истцы оценили в 57,2 миллиарда рублей, но получила взамен 16,8% собственных акций стоимостью 80,7 миллиарда рублей. Правда, с условием их немедленного погашения.

По мнению "Роснефти", тем самым "Башнефть" не получила ничего, кроме убытка от утраты акций "Системы-Инвест", владевшей акциями ряда предприятий, в том числе Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и "Уфаоргсинтеза".

Кроме того, по условиям реорганизации "Башнефть" простила "дочке" АФК долг по ранее выданным ей займам в размере 36,9 миллиарда рублей, а также погасила собственные акции, выкупленные у несогласных с реорганизацией миноритариев на сумму 12,5 миллиарда рублей. По мнению истцов, эти акции следовало бы не погасить, а продать.

Таким образом, сумма иска, поданного "Роснефтью" и "Башнефтью", поначалу составляла 106,6 миллиарда рублей и складывалась она из трех слагаемых: 57,2 + 36,9 + 12,5 (миллиарда рублей).

Позже, на предварительных слушаниях в июне, исковые требования увеличились до 170,6 миллиарда рублей. Истцы перевели полученный в 2014 году убыток в доллары по тогдашнему курсу, мотивируя это тем, что деятельность нефтяных компаний ориентирована на экспорт, в том числе резервы на возможные убытки они держат в долларах. А затем долларовую сумму они пересчитали в рубли, но уже по курсу 2017 года, получив таким образом 170,6 миллиарда рублей.

"Это обычай ведения хозяйственной деятельности нефтяных компаний, ориентированных на экспорт. Убытки в 2014 году должны быть номинированы в долларах", — пояснил в суде представитель "Роснефти". Он добавил, что "это реальный ущерб, а никакая не курсовая разница".

На этапе предварительных слушаний к иску присоединился третий соистец – республика Башкирия, владеющая 25%-ным пакетом акций "Башнефти". Позже в дело пытались вступить несколько миноритариев, в том числе иностранный гражданин и иностранная компания, но им суд отказал.

Система защиты

Задача ответчиков в суде во многом сводилась к необходимости доказать законность реорганизации "Башнефти" и ее соответствие общепринятой мировой и российской корпоративной практике. По словам представителей "Системы", целью реорганизации была подготовка компании к размещению акций на Лондонской бирже.

Как заявляли ответчики, реструктуризация позволила добиться выхода "Башнефти" из непрофильных направлений бизнеса, ликвидировала перекрестное владение активами внутри группы и внутригрупповые займы, что в свою очередь позволило "существенно повысить инвестиционную привлекательность в глазах инвесторов" перед планировавшимся IPO.

Представители "Системы" возражали против самого факта причинения убытков, против наличия противоправных действий ответчиков и их вины, а также против наличия причинно-следственной связи между действиями ответчиков и якобы убытками "Башнефти".

Кроме того, "Система" не соглашалась с расчетом суммы иска. Так, по словам ответчиков, стоимость пакета из 49,4% акций "Системы-Инвест" не может быть 57,2 миллиарда рублей: балансовая стоимость пакета составляла 24,8 миллиарда рублей, а рыночная с учетом дисконта на отсутствие контроля в компании (поскольку весь остальной пакет был у АФК) оценивалась в 42,9 миллиарда рублей.

Как отмечали ответчики, при любой из этих двух оценок и с учетом "прощенных" займов сумма этих двух слагаемых меньше, чем стоимость полученных "Башнефтью" собственных 16,8% акций (напомним: 80,7 миллиарда рублей).

Также они пытались доказать, что погашение акций не причиняет компании убытки, поскольку она в любой момент может разместить на рынке такой же пакет, причем по более высокой цене, ведь после реорганизации акции "Башнефти" торговались выше, чем до нее. Вообще, по словам юриста "Системы", новая эмиссия по многим параметрам выгоднее компании, чем продажа своих казначейских акций — помимо цены, это еще и больший срок, который отводит закон на новое размещение.

Как сообщил в суде представитель "Системы-Инвест", решение о выпуске 37 миллионов акций взамен 38 миллионов погашенных акций "Башнефти" было принято компанией и одобрено Центробанком, выпуск не состоялся не по вине ответчиков — от него впоследствии отказалось Росимущество, когда к нему перешел пакет "Системы".

Экспертов в суд не позвали

Ответчики настаивали на беспрецедентном для российского права характере спора, в связи с чем неоднократно просили суд внимательно отнестись к экономической составляющей сделок, не слишком распространенных в РФ. В частности, "Система" трижды заявляла ходатайства о назначении финансово-экономических экспертиз для оценки результатов реорганизации, просила вызвать в суд в качестве специалиста аудитора "Башнефти".

"Откуда мог взяться колоссальный убыток в 100 миллиардов рублей, если за второй квартал 2014 года (когда завершилась реорганизация), "Башнефть" получила чистую прибыль в 18 миллиардов рублей?!" — недоумевали ответчики, ссылаясь на бухгалтерскую отчетность нефтекомпании.

Однако все эти ходатайства суд первой инстанции отклонил, чем заставил ответчиков усомниться в своей беспристрастности. Отказ от назначения экономических экспертиз стал основанием для одного из ходатайств ответчиков об отводе судьи Ирины Нурисламовой, слушавшей дело.

Отдельное недоумение адвокатов АФК вызвала мотивировка увеличения иска из-за колебаний курса валют. "Если бы курс доллара в 2017 году уменьшился по сравнению с 2014 годом, означало бы это, что рублевые убытки "Башнефти" стали бы меньше?" — задал риторический вопрос в прениях один из представителей ответчиков.

Представитель "Системы-Инвест" назвал требование взыскания убытков в иностранной валюте "комичным" и беспрецедентным в российском праве. "Перекладывать на сторону спора риск курсовой разницы – нонсенс", — сказал юрист. Нет такой нормы права, позволяющей требовать убытки в иностранной валюте, кроме того случая, когда стороны об этом договорились, добавил представитель "дочки" АФК.

Ответчики также заявили, что удовлетворение иска приведет к неосновательному обогащению на стороне "Башнефти", так как она получит денежные средства в размере, эквивалентном стоимости 16,8% своих акций, в дополнение к самому этому пакету, полученному в 2014 году в результате реорганизации.

Кроме того, по мнению "Системы", истцы пропустили трехлетний срок исковой давности для оспаривания итогов реорганизации, проводившейся с самого объявления о ней в 2013 году открыто и гласно.

Вывод активов с "особым цинизмом"



Всю вышеописанную совокупность сделок "Роснефть", со своей стороны, расценивает как умышленный вывод активов из "Башнефти", осуществленный ее прежними и, как выяснилось в декабре 2014 года, незаконными владельцами.

"Осознавая незаконность реорганизации, ответчики выводили имущество из "Башнефти", — заявил на одном из заседаний представитель "Роснефти".

По его словам, "под циничными лозунгами" ликвидации перекрестного владения и проведения реорганизации в соответствии с лучшими корпоративными традициями ответчики "попросту вывели имущество" из "Башнефти".

"Особый цинизм" юристы крупнейшей российской нефтяной компании усмотрели в том, что прежние собственники "Башнефти" сначала вывели из ее владения — как непрофильные активы — компании "Уфаоргсинтез" и БЭСК, а позже первая из них была продана "Башнефти" за 3,5 миллиарда рублей.

Представители истцов призвали также не смешивать экономический эффект от деятельности компании "Башнефть", которая была прибыльной, и эффект от действий собственников по реорганизации компании.

"АФК "Система" смешивает текущую финансово-хозяйственную деятельность менеджмента и действия акционеров, повлекшие убытки", — заявили истцы.

Результат последних действий, по словам представителей "Роснефти", проявляется не сразу. "Операционная прибыль связана с текущей деятельностью, в нашем случае конкретно с добычей и переработкой, с реализацией нефти и нефтепродуктов, необязательно спорные операции сразу приводят общество к минусу", — пояснили представители истцов.

По их словам, вся реорганизация "Башнефти" была выгодна только головному акционеру компании — АФК "Система", а подавляющее большинство из принявших участие в голосовании миноритариев проголосовало против.

Сатурн почти не виден

Ближе к финалу разбирательства истцы и вовсе усомнились в намерении "Системы" проводить SPO "Башнефти". Как заявляли их юристы, о планах IPO заговорили задним числом, чтобы оправдать недобросовестную реорганизацию "Башнефти".

"Не планировалось никакого IPO в рамках реорганизации", — заявил представитель "Роснефти". По его словам, "проведение IPO, SPO не может являться методом погашения убытков: новые акции — это новые акционеры, новые обязательства". Истцы также отмечали, что для размещения акций реорганизация не требовалась.

Довод о том, что "Система" не собиралась проводить IPO "Башнефти", прозвучал для ответчиков, как гром среди ясного неба. Они воспринимали планы проведения листинга на Лондонской бирже как общеизвестный для всех участников рынка факт, подтвержденный неоднократными высказываниями топ-менеджеров АФК в СМИ.

Суду ответчики представили копии рабочих материалов по проекту "Сатурн". Под этим кодовым наименованием, как заявили адвокаты "Системы", шла подготовка к IPO. Но суд отнесся к материалам критически и отказался приобщать к делу. Оригиналы документов, по словам ответчиков, находятся в "Башнефти".

Истцы же заявили, что не владеют информацией о проекте "Сатурн", хотя в представленных ими в суд документах, по словам представителей "Системы", есть предварительный бюджет проекта "Сатурн".

Отвечая на высказывания ответчиков о том, что само Росимущество в 2015 году одобрило итоги реструктуризации как принесшие благо для башкирской компании, истцы заявили, что никакого одобрения не было, а была "констатация факта".

Какие доводы сторон суд принял во внимание, а какие отверг при вынесении решения, станет понятно после опубликования полного текста судебного акта.

Первая реакция сторон

Представители АФК "Система" и "Роснефти" в своих комментариях РИА Новости по поводу решения башкирского арбитража обменялись уже ставшими традиционными упреками.

АФК "Система" по-прежнему уверена в своей юридической позиции в споре с "Роснефтью" по "Башнефти" и рассчитывает доказать свою правоту в вышестоящих инстанциях, заявил официальный представитель корпорации Сергей Копытов.

"Признав убытки "Башнефти" на сумму 136,3 миллиарда рублей, судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций. Судья не отвергла и самое абсурдное требование истцов, которое подразумевает ответственность АФК "Система" за такой макроэкономический показатель как курс рубля. Решение судьи, без преувеличения, имеет судьбоносное негативное значение для экономического развития нашей страны", — сказал Копытов.

Не остался в долгу и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, заявивший, что "Роснефть" довольна решением суда по "Башнефти", который полностью признал правовую позицию истцов.

"Суд, изменив оценку ущерба несколько, тем не менее признал абсолютно, в полной мере нашу правовую позицию. То есть те доказательства, которые были представлены суду истцом, судом приняты. Это важно. Никакой безупречной правовой позиции ответчиков продемонстрировано не было. Суд не имел возможности оценить их безупречную правовую позицию, потому что ответчик не представил правовой позиции. Все, что они представили, был цирк", — прокомментировал Леонтьев.

Будет ли "Роснефть" обжаловать частичное удовлетворение своего иска, станет понятно после изучения ее юристами мотивировочной части решения суда, уточнили в пресс-службе компании.

Суд в фокусе биржи

Акции АФК "Система" с момента подачи "Роснефтью" иска в мае подешевели к 23 августа примерно на 50%. При этом рыночная капитализация компании опустилась до порядка 112 миллиардов рублей, хотя до иска она, соответственно, превышала 200 миллиардов.

Тенденция к удешевлению бумаг корпорации изменялась по мере судебных разбирательств. Второй импульс к падению был дан решением суда об аресте в качестве обеспечительной меры принадлежащих АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК".

Цена акций МТС за время суда падала в июле почти на 19% — до минимума с ноября 2016 года. Однако за время ареста акции оператора смогли восстановиться в цене: если до ареста рыночная капитализация МТС составляла порядка 478 миллиардов рублей (по данным на 23 июня), то в день вынесения основного решения по иску к АФК "Система" она составляла около 490 миллиардов рублей.

Что же касается бумаг истцов, то обыкновенные акции "Башнефти" за эти 100 дней потеряли в цене порядка 30%, а акции "Роснефти" — 4,8%.

На объявление итогового решения башкирского суда акции АФК "Система" отреагировали спадом, который на пике достигал 4,2%, акции МТС продолжили расти примерно вместе с рынком, бумаги "Роснефти" перешли к росту, а привилегированные акции "Башнефти" подскочили на 6,5%, обновив максимум с начала апреля.

В итоге торги акциями на Московской бирже закрылись следующим образом: АФК "Система" — минус 3,24%, МТС — плюс 0,94%, "Роснефть" — плюс 0,75%, префы "Башнефти" — плюс 4,7%, а ее обыкновенные акции — плюс 0,77%.

Активы "Системы" пока под арестом



Вынесение решения суда первой инстанции пока никак не повлияло на судьбу активов ответчиков, ранее арестованных в качестве обеспечительных мер по просьбе "Роснефти".

В оглашенной судьей Нурисламовой резолютивной части решения про обеспечительные меры не упоминалось. Как правило, в таких случаях арест сохраняется до вступления решения суда в законную силу, которое состоится только после рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Ответчики уже заявили о намерении обжаловать решение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, расположенном в Челябинске.

Арбитраж Башкирии 23 июня заморозил принадлежащие ответчикам 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, запретив любое распоряжение ими. Балансовая стоимость имущества составляет 185 миллиардов рублей. Попытки ответчиков снять арест не увенчались успехом.

Суд первой инстанции 6 июля отклонил заявления "Системы" об отмене обеспечительных мер, а также ее "дочки", просившей обязать истцов представить встречное обеспечение в размере суммы исковых требований. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 7 августа подтвердил законность обеспечительных мер.

Между двумя этими событиями, 17 июля, АФК "Система" сообщила о наступлении технического дефолта по своим кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей из-за ареста активов. В то же время корпорация заявила, что дефолт носит формальный характер — "Система" будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

АФК "Система" и "Система-Инвест" перестали быть акционерами "Башнефти" в декабре 2014 года, после того как вступившим в силу решением арбитражного суда Москвы принадлежавшие им акции нефтяной компании были переданы государству в лице Росимущества. Столичный арбитраж удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании акций из чужого незаконного владения.

"Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) башкирской нефтяной компании за 329,7 миллиарда рублей, а в марте 2017 года по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов рублей. В итоге "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти".