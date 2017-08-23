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Экономика

Эксперт: АФК "Система" может лишиться половины активов из-за решения суда

19:0323.08.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска компании АФК Система. Архивное фотоВывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Решение суда о взыскании с АФК "Система" 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" может лишить корпорацию примерно половины ее активов или же привести к драматическому росту долга АФК, считает аналитик "Открытие Брокера" Тимур Нигматуллин.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АФК "Система" рассчитывает доказать свою правоту в споре с "Роснефтью"

В среду Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Представитель АФК в суде сразу же заявил о намерении обжаловать решение. Официальный представитель корпорации Сергей Копытов позднее заявил РИА Новости, что АФК рассчитывает доказать свою правоту в судах.

"На текущий момент объем удовлетворенных требований подразумевает, что "Система" может лишиться примерно половины своих активов или же драматически нарастить долг", — сказал РИА Новости Нигматуллин.

Акции АФК "Система" отреагировали на решение суда ростом на 4,02%, и лишь позднее перешли к падению на 2%. "Дело в том, что ранее участники рынка закладывали в стоимость бумаг удовлетворение требований в чуть большем объеме", — пояснил аналитик.

Стенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Роснефть" довольна решением суда по "Башнефти"

По его мнению, решение суда выглядит странно и нелогично на фоне озвученных в рамках процесса аргументов сторон. "Ожидаю, что оно с очень высокой вероятностью будет пересмотрено апелляционным судом. В этом отношении ситуация может развиваться по сценарию недавнего иска "Транснефти" к Сбербанку относительно оспаривания сделки с производными финансовыми инструментами ("Транснефть" понесла убытки), которую суд первой инстанции отменил, но апелляционный – впоследствии признал действительной", — предположил собеседник агентства.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий.

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Экономика
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Популярные комментарииВсе комментарии
Гульназ Асатова
а Вам не кажется что стравливание этих компаний в судебных спорах подыгрываются " внешними" силами для того - чтобы раздробить нашу экономику и весь потенциал "русского" мира, т.е. раздробить Россию
19:16
23.08.2017
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