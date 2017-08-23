США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

"Роснефть" довольна решением суда по "Башнефти"

18:3023.08.2017
11341
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании Роснефть. Архивное фотоСтенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. "Роснефть" довольна решением суда по "Башнефти", который полностью признал правовую позицию истцов, хотя и снизил оценку ущерба, заявил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
АФК "Система" обжалует решение суда о взыскании 136 млрд рублей
Арбитражный суд Башкирии в среду частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти".

"Суд, изменив оценку ущерба несколько, тем не менее признал абсолютно, в полной мере нашу правовую позицию. То есть те доказательства, которые были представлены суду истцом, судом приняты. Это важно. Никакой безупречной правовой позиции ответчиков продемонстрировано не было. Суд не имел возможности оценить из безупречную правовую позицию, потому что ответчик не представил правовой позиции. Все, что они представили, был цирк", — прокомментировал Леонтьев.

"Я не знаю, будем ли требовать мы, это юристы скажут, но я точно знаю, что оппоненты будут апеллировать. Это начало длинного процесса. Но если они будут продолжать относится к правосудию и вообще к легальной системе правовой так же, как они это делают сейчас, то я не могу предугадать конечного результата", — ответил Леонтьев на вопрос, будет ли "Роснефть" подавать апелляцию.

Ранее глава АФК "Система" Михаил Шамолин заявлял, что юридически позиция компании в споре с "Роснефтью" очень крепкая и безупречная. В среду после оглашения решения суда АФК "Система" заявила, что по-прежнему уверена в своей юридической позиции и рассчитывает доказать свою правоту в судах. АФК "Система" намерена обжаловать решение арбитража Башкирии.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Гульназ Асатова
Явно ж видно как наш "справедливый и гуманный суд" действует в интересах олигархов, а не в интересах государства!
Тут все видно - как натравливают малые народы против РФ - что Татарстан, что Башкортостан, что все республики нашего Севера - Тува, Коми, Бурятия и т.д - которые хотят отделиться от РФ!
Вы хотите чтобы Россия в междоусобице погрязла имея такое Правительство??? Накануне выборов???
Я вот, к примеру, никого не вижу в президентах нашей страны кроме Путина!
Но я ПРОШУ - сменить все это либералистическое Правительство!!! Имея такое бремя - мы никогда не вырвемся из этого дерьма и будем вечно копаться в нем
Пардон, за мой французский в окончании - но реально больше нет сил терпеть как нынешняя олигархическая тусовка пытается все под себя подмять
18:47
23.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена