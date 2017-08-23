МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. "Роснефть" довольна решением суда по "Башнефти", который полностью признал правовую позицию истцов, хотя и снизил оценку ущерба, заявил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Арбитражный суд Башкирии в среду частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти".

"Суд, изменив оценку ущерба несколько, тем не менее признал абсолютно, в полной мере нашу правовую позицию. То есть те доказательства, которые были представлены суду истцом, судом приняты. Это важно. Никакой безупречной правовой позиции ответчиков продемонстрировано не было. Суд не имел возможности оценить из безупречную правовую позицию, потому что ответчик не представил правовой позиции. Все, что они представили, был цирк", — прокомментировал Леонтьев.

"Я не знаю, будем ли требовать мы, это юристы скажут, но я точно знаю, что оппоненты будут апеллировать. Это начало длинного процесса. Но если они будут продолжать относится к правосудию и вообще к легальной системе правовой так же, как они это делают сейчас, то я не могу предугадать конечного результата", — ответил Леонтьев на вопрос, будет ли "Роснефть" подавать апелляцию.

Ранее глава АФК "Система" Михаил Шамолин заявлял, что юридически позиция компании в споре с "Роснефтью" очень крепкая и безупречная. В среду после оглашения решения суда АФК "Система" заявила, что по-прежнему уверена в своей юридической позиции и рассчитывает доказать свою правоту в судах. АФК "Система" намерена обжаловать решение арбитража Башкирии.