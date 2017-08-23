Руденя: тверская реклама должна ориентироваться на лучшие практики столиц

ТВЕРЬ, 23 авг — РИА Новости. Рекламное пространство Твери должно развиваться с учетом лучших практик столичных регионов — Москвы и Санкт-Петербурга, а также европейских городов, при этом приоритет должен быть отдан продвижению продукции местных производителей, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Он выступил в среду на встрече с представителями бизнес-сообщества региона, посвященной, в том числе, развитию потребительского рынка, поддержке местного предпринимательства и улучшению инвестиционного климата области.

"Это вопрос качества городской среды. Нужно проконсультироваться с общественностью относительно количества рекламы. Это должны быть красивые, вписывающиеся в городское пространство конструкции. Важен и контент, который на них размещается. При этом приоритет отдаем местным производителям", — приводит слова Рудени пресс-служба правительства Тверской области.

Глава региона также отметил актуальность поддержки современных форматов стационарной торговли и ярмарок выходного дня, эти направления также должны развиваться по аналогии со столичными и европейскими городскими практиками.

"Готовы заложить меры поддержки по развитию ярмарок выходного дня. При этом важно, чтобы эти точки торговали прежде всего нашими продуктами", — добавил Руденя.

Во встрече приняли участие около 400 предпринимателей, а также руководители территориальных управлений федеральных органов власти, областных ведомств и муниципальных образований.

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