АФК "Система" обжалует решение суда о взыскании 136 млрд рублей

УФА, 23 авг — РИА Новости. АФК "Система" обжалует решение арбитражного суда Башкирии, который в среду частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", сообщил представитель АФК "Система" в суде.

"Будем, официально заявляю, подробности к пресс-службе", — сказал представитель.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля.

"Система" считает претензии необоснованными.