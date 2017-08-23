В Кемерово при поддержке СУЭК открылась фотовыставка "Первозданная Россия"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лучшие 150 фотографий из экспозиции общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" выставлены в Кемеровском областном музее изобразительных искусств; фотовыставка организована при поддержке Сибирской угольной энергетической компании, сообщает пресс-служба СУЭК.

"Здесь есть фотографии животных, которые не делал раньше никто и никогда. Снимки мест, где мало кто бывал. Есть несколько уникальных снимков Вадима Гиппенрейтера, фотографа-"мастодонта" дикой природы, который начинал фотографировать ещё деревянными камерами в начале XX века", — привели в пресс-службе слова замруководителя фестиваля природы "Первозданная Россия" Дмитрия Мосейкина.

Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" проходит с 2014 года. В 2017 году в рамках Года экологии АО "СУЭК" выступило с инициативой сделать доступным уникальные фотоработы, представленные на "Первозданной России", как можно большему числу жителей страны, отметили в пресс-службе.

В течение года СУЭК поддерживает проведение фотовыставки "Первозданная Россия" во всех регионах, где расположены предприятия компании: в Красноярском крае, Бурятии, Кемеровской области, Хакасии, Приморском крае, Забайкальском крае, Мурманской области, Хабаровском крае.

Выставка в кемеровском музее будет работать до 17 сентября, вход свободный.