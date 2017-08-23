Недельная инфляция в России вернулась на нулевой уровень

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Недельная инфляция в РФ вернулась на нулевой уровень после трех недель дефляции, с начала года по 21 августа цены выросли на 2,2%, сообщает Росстат в среду.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что ожидает в августе дефляцию в РФ на уровне 0,3-0,5% и замедление годовой инфляции до 3,3-3,6%.

Росстат в период с 25 по 31 июля зафиксировал недельную дефляцию на уровне 0,1% в России впервые с начала августа 2016 года. С 31 июля по 7 августа и с 8 по 14 августа дефляция также составляла 0,1%. В прошлом году Росстат дважды сообщал о недельной дефляции — также в последнюю неделю июля и в первую неделю августа. До этого дефляция в России наблюдалась в сентябре 2011 года.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,6%, в том числе на белокочанную капусту – 10,2%, картофель, лук, морковь и помидоры – 6,7-9,4%. Вместе с тем огурцы подорожали на 1,7%.

Куриные яйца, сахар-песок, гречневая крупа стали дешевле на 0,7-0,8%, пастеризованное молоко, пшено и вермишель – на 0,2-0,4%. Одновременно цены на баранину, мясные консервы, вареную колбасу, сливочное масло, маргарин, сметану, жирный творог, сыры, пшеничный хлеб, шоколадные конфеты, карамель, чай и рис увеличились на 0,1-0,2%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год — 3,8%, таргет ЦБ — 4%.