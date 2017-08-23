Суд сегодня примет решение по иску "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 23 авг — РИА Новости. Башкирский арбитраж в среду примет решение по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, судья удалилась для его вынесения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Рассмотрение дела по существу окончено, суд удаляется в совещательную комнату", — сказала судья Ирина Нурисламова.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требуют взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. "Система" считает претензии необоснованными.