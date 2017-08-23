Путин проведет в Рязани совещание о развитии легкой промышленности

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 августа посетит Рязань, проведет совещание по развитию легкой промышленности и борьбе с контрафактом, встретится с врио губернатора Николаем Любимовым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать четвертого августа Владимир Путин совершит рабочую поездку в Рязань. Президент проведет совещание о мерах по развитию легкой промышленности в России, в частности, будет уделено внимание вопросам борьбы с производством контрафактной продукции", — говорится в сообщении.

На совещании с докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

Кроме того, президент посетит Рязанский кожевенный завод группы компаний "Русская кожа", где ознакомится с основными направлениями деятельности предприятия. В рамках поездки Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.