Минпромторг предлагает упростить требования розничной продажи алкоголя

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ предлагает упростить процедуру и сами требования лицензирования розничной продажи алкогольной продукции.

Об этом говорится в проекте документа о внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", размещенном сайте regulation.gov.ru.

"Необходимо предпринять меры по легализации розничных каналов продаж алкоголя. Этому будет способствовать упрощение лицензионных требований и процесса лицензирования", — говорится в пояснении к проекту документа.

"В настоящее время регулирование алкогольного рынка избыточно, что приводит к сокращению легальных точек продаж и росту доли теневого оборота алкогольной продукции, в том числе некачественного либо опасного для жизни", — добавляется в обосновании предлагаемых изменений.

Минпромторг регулярно выступает за смягчение правил и законов в области продажи спиртных напитков. Министерство объясняет это тем, что российские правила продажи алкоголя и табака одни из самых жестких в мире, которые в значительной мере излишни и мешают развитию отрасли.