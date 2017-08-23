Аэропорт "Крайний" на Байконуре сможет принимать самолеты круглосуточно

КУБИНКА, (Московская область), 23 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Аэропорт "Крайний" на Байконуре после введения в строй нового светосигнального оборудования до конца 2017 года сможет принимать самолеты не только днем, но и ночью, а также при любых погодных условиях, заявила РИА Новости глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

"Новое светосигнальное оборудование на "Крайнем" улучшит видимость при посадке вдвое по отношению к старому, которое демонитировано, до высоты 60 метров и дальности 800 метров", — сказала она.

По словам Джураевой, реконструкция аэропорта и оснащение его новым светосигнальным оборудованием позволит принимать тяжелые транспортные самолеты со спутниками и в ночное время. Кроме взлетной полосы, реконструкции подлежат перрон и рулежные дорожки

"Когда мы говорим о модернизации взлетно-посадочной полосы, мы рассчитываем на прием грузовых воздушных судов типа Ан-124 "Руслан" и Boeing-747 Cargo с космическими аппаратами на борту. Что касается пассажирских бортов, то аэропорт будет принимать борта с самой распространенной размерностью около 200 мест: то есть Ту-204, А-320, Boeing-737, Superjet-100", — отметила глава ЦЭНКИ.

Вместе с тем, по ее словам, "Крайний" не будет сертифицирован для взлетов и посадок тяжелых широкофюзеляжных пассажирских самолетов.

"Нет, воздушные суда размерности А-380 аэропорт принимать не сможет. Это, наверное, и не нужно: авиакомпании, эксплуатирующие А-380, на Байконур не придут. Кроме того, под такие машины нужно полностью перестраивать пассажирский терминал", — заключила Джураева.