"Вертолеты России" и КТРВ подписали меморандум о сотрудничестве

Рабочие в одном из цехов ОАО Корпорация Тактическое ракетное вооружение. Архивное фото

Рабочие в одном из цехов ОАО Корпорация Тактическое ракетное вооружение. Архивное фото

КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в ходе форума "Армия-2017" подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий создание и продвижение на внешние рынки российских вертолётных систем вооружения, сообщили журналистам в среду в пресс-службе "Вертолетов России".

Свои подписи под документом поставили гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский и гендиректор КТРВ Борис Обносов. Соглашение рассчитано на 10 лет.

"Вертолеты России" и КТРВ в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий сотрудничество в области создания и продвижения на экспорт отечественных высококонкурентных вертолетных боевых комплексов", — говорится в сообщении.

Соглашением также предусмотрено создание общего научно-технического задела в части авиационного вооружения боевых вертолетов, систем их внешнего целеуказания и информационного обеспечения в целом. Кроме того, стороны договорились о совместной разработке и осуществлении проектов послепродажного обслуживания военной техники, поставляемой на экспорт.

Данный документ также предполагает такие формы сотрудничества, как обмен научно-технической информацией и документацией, проведение двусторонних встреч и симпозиумов, а также обмен делегациями ученых, разработчиков и других специалистов.