На Камчатке запустят новое производство стройматериалов в сентябре

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 авг — РИА Новости. Российско-китайский проект "Промышленный парк "Дальний" с объемом инвестиций около 150 миллионов рублей будет реализован в Петропавловске-Камчатском; уже в сентябре 2017 года на территории парка начнет работу первый завод — асфальтобетонный, сообщил в среду РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.

"Крупный проект по производству стройматериалов реализует компания "Камдор". Он включает запуск трех модульных заводов — асфальтобетонного, а затем бетонного и завода ЖБИ. Содействие этому проекту оказывают Корпорация развития Камчатского края и правительство региона", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все три модульных завода "Камдор" планирует запустить после того, как будут расширены инфраструктурные возможности промпарка. Для запуска первого объекта АО "Камчатскэнерго" предоставило предпринимателю временную точку подключения. В перспективе же для обеспечения нужд резидентов "Дальнего" энергетики планируют построить новую подстанцию.

"Безусловно, промышленный парк на территории Камчатки создавать необходимо. Этот объект сегодня нужен краю, городу и, прежде, всего бизнесу. Но надо понимать, что строить всю инфраструктуру здесь предстоит с нуля. И наша задача заключается в том, чтобы найти такие механизмы, которые позволят максимально сократить сроки выполнения этих работ и не потерять тех предпринимателей, которые уже сейчас готовы организовать на территории парка новые производства", — процитировал собеседник агентства слова губернатора края Владимира Илюхина.

Соответствующие поручения глава региона адресовал Корпорации развития Камчатского края, "Камчатскэнерго", Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края и администрации Петропавловска-Камчатского.

Общая площадь промпарка "Дальний" — 37,7 гектара. Формой реализации проекта выбрана модель государственного промышленного парка, в соответствии с которой инфраструктуру площадки на первом этапе предполагается создавать за счёт государственных средств.

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