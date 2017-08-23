В "Экспоцентре" пройдет выставка оборудования для пищепрома 9 октября

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности "Агропродмаш-2017" пройдет в московском "Экспоцентре" с 9 по 13 октября, говорится в сообщении ЦВК "Экспоцентр".

В выставке традиционно принимают участие практически все наиболее значимые игроки этого рынка — мировые и европейские бренды, известные российские фирмы.

Выставка построена по салонному принципу, что позволяет специалистам легко ориентироваться в павильонах "Экспоцентра" и сосредоточить интерес именно на нужном им оборудовании. 19 салонов дают представление о современном состоянии пищевой и перерабатывающей промышленности, демонстрируют новинки отрасли, в том числе решения для мясной отрасли, оборудование для кондитерской и хлебопекарной промышленности, оборудования для производства и переработки овощей и фруктов, новинки сектора ингредиентов, добавок и специй.

Являясь выставкой "полного производственного цикла", "Агропродмаш" демонстрирует как отраслевые, так и межотраслевые решения, посвященные технологиям упаковки, санитарии, контроля качества, складирования, транспортировки и конечно автоматизации, ставшей за последние годы одним из ключевых трендов рынка пищевого оборудования. Это связано со стремлением производителей сокращать контакт продукта с руками человека, обеспечивать высокую стабильность процессов и уменьшать зависимость бизнеса от неблагоприятных изменений на рынке труда и кадрового голода. Последние решения в этой области будут представлены в рамках всех крупнейших салонов выставки, предлагающих решения для мясной, молочной, рыбной, кондитерской и хлебопекарной промышленностей, производства напитков, переработки овощей и фруктов.

Выставка "Агропродмаш-2017" организована "Экспоцентром" и проводится при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.