В "Экспоцентре" пройдет выставка оборудования для пищепрома 9 октября

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности "Агропродмаш-2017" пройдет в московском "Экспоцентре" с 9 по 13 октября, говорится в сообщении ЦВК "Экспоцентр".
В выставке традиционно принимают участие практически все наиболее значимые игроки этого рынка — мировые и европейские бренды, известные российские фирмы.
Выставка построена по салонному принципу, что позволяет специалистам легко ориентироваться в павильонах "Экспоцентра" и сосредоточить интерес именно на нужном им оборудовании. 19 салонов дают представление о современном состоянии пищевой и перерабатывающей промышленности, демонстрируют новинки отрасли, в том числе решения для мясной отрасли, оборудование для кондитерской и хлебопекарной промышленности, оборудования для производства и переработки овощей и фруктов, новинки сектора ингредиентов, добавок и специй.
Выставка "Агропродмаш-2017" организована "Экспоцентром" и проводится при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.