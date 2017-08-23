Тюменский завод блочно-комплектных устройств создал 300 новых рабочих мест

ТЮМЕНЬ, 23 авг – РИА Новости. Более 300 новых рабочих мест создано на тюменском заводе блочно-комплектных устройств после модернизации производства. Инвесторы вложили в обновление предприятия, специализирующегося на производстве буровых установок, более 840 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.
Он уточнил, что модернизация "Завода БКУ" — восьмой реализованный инвестиционный проект на территории региона с начала 2017 года. До конца года планируется завершить еще 13 проектов.
"Исторически "Завод БКУ" — одно из знаковых предприятий Тюменской области, которое технически меняется. Хотя мы понимаем, что в сегодняшних экономических условиях это непросто, учитывая цену на нефть и уменьшение нефтяными компаниями в условиях договора ОПЕК объемов добычи. Возможностей для увеличения своих инвестиционных программ не так много. Но, тем не менее, завод движется вперед и развивается", — процитировали в пресс-службе главу региона Владимира Якушева.