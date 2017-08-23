Выход США из НАФТА потребует пересмотра соглашения, считают в АКРА

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Выход США из НАФТА (Североамериканской зоны свободной торговли) потребует пересмотра соглашения в корне, однако Мексика и Канада могут согласиться скорректировать его положения, чтобы остаться в соглашении, заявил РИА Новости член совета директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и бывший сотрудник рейтингового агентства Moody's Винсент Труглиа.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что зону свободной торговли с Мексикой и Канадой придется упразднить, поскольку страны вряд ли смогут достичь сделки. Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа.

"В случае выхода США из НАФТА соглашение в любом случае придется пересматривать в корне. Скорее всего, Мексика и Канада добровольно согласятся скорректировать отдельные его части, но остаться в его рамках", — считает собеседник агентства. По его словам, сложнее всего придется Мексике: "если повторные переговоры не состоятся, сильно пострадает ее экономика — львиная доля экспорта страны ориентирована на США".

"Канада, в свою очередь, не опасается пересмотра НАФТА, поскольку задолго до его подписания заключила ряд соглашений о свободной торговле с США. Эти соглашения никогда не зависели от политики, а торговля между странами традиционно была близка к состоянию баланса. Канада обеспокоена главным образом тем, что пересмотр условий НАФТА может ударить по ней "рикошетом" или вылиться в какие-либо непредвиденные последствия", — пояснил Труглиа.

"Совсем иная ситуация у Мексики: она поставляет северному соседу гораздо больше товаров, чем получает от него сама", — добавил он. Труглиа полагает, что если пересмотра соглашения не состоится и США выйдут из него, Мексика потеряет большую часть своих конкурентных преимуществ на американском рынке, тогда как сами США лишь лишатся доступа на крупный рынок сбыта кукурузы, что вполне смогут пережить.

США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. Так, при товарообороте в 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит США составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли в 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов. США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).