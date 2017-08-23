Выход США из НАФТА потребует пересмотра соглашения, считают в АКРА

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Выход США из НАФТА (Североамериканской зоны свободной торговли) потребует пересмотра соглашения в корне, однако Мексика и Канада могут согласиться скорректировать его положения, чтобы остаться в соглашении, заявил РИА Новости член совета директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и бывший сотрудник рейтингового агентства Moody's Винсент Труглиа.
"В случае выхода США из НАФТА соглашение в любом случае придется пересматривать в корне. Скорее всего, Мексика и Канада добровольно согласятся скорректировать отдельные его части, но остаться в его рамках", — считает собеседник агентства. По его словам, сложнее всего придется Мексике: "если повторные переговоры не состоятся, сильно пострадает ее экономика — львиная доля экспорта страны ориентирована на США".
"Канада, в свою очередь, не опасается пересмотра НАФТА, поскольку задолго до его подписания заключила ряд соглашений о свободной торговле с США. Эти соглашения никогда не зависели от политики, а торговля между странами традиционно была близка к состоянию баланса. Канада обеспокоена главным образом тем, что пересмотр условий НАФТА может ударить по ней "рикошетом" или вылиться в какие-либо непредвиденные последствия", — пояснил Труглиа.
США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. Так, при товарообороте в 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит США составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли в 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов. США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).