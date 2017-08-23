Медведев подписал решение о создании ТОР на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал решение о создании новой территории опережающего развития (ТОР) "Южные Курилы".

Об этом глава правительства сообщил на встрече с активом политической партии "Единая Россия" в Южно-Сахалинске.

"Кстати, хочу всех проинформировать, я буквально сегодня подписал решение о создании новой территории опережающего социально-экономического развития на Курилах. Так что такое решение принято прямо здесь", — заявил Медведев.

На встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко Медведев отметил, что в рамках ТОР на Курилах будут развиваться рыбопромысловые виды деятельности, инфраструктура, строительная отрасль. "То есть это такой дополнительный толчок по развитию этой очень важной части Сахалинской области", — подчеркнул глава кабмина.

Он сообщил также о подписании документа, вносящего изменения в федеральную целевую программу по развитию Курильских островов. По его словам, ФЦП приведена в соответствие с текущими параметрами экономического развития. Кроме того, в ней заданы определенные ориентиры на будущее, заключил Медведев.

Кожемяко в свою очередь заметил, что принятые решения позволят продолжить работу по наиболее важным для региона направлениям. Так, по его словам, в результате создания ТОР на Курилах появятся дополнительные рабочие места.