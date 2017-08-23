Медведев рассказал о доле отечественного производства рыбы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг — РИА Новости. Около 80% рыбы на столах россиян — отечественного производства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа глава правительства сообщил, что в этом году общий вылов рыбаков в России уже превысил 3 миллиона тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Медведев добавил, что почти на 30% вырос и экспорт по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

"Ну и по тем данным, которые, во всяком случае, у меня есть, около 80% рыбы и рыбопродуктов, которые попадают на стол к российским потребителям, теперь уже российского производства. Конечно, ситуация весьма отличается от того, что мы имели 10-15 лет назад", — заявил премьер.