Медведев поручил следить, чтобы не было резких скачков цен на рыбопродукты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил не допустить резких скачков цен на рыбопродукты в России.

"Цены на рыбу и рыбопродукты более или менее стабильны, индекс потребительских цен на них в июле этого года к декабрю прошлого года вырос приблизительно на 1,5%. Нужно, конечно, и дальше следить за тем, чтобы не было резких скачков", — заявил Медведев на совещании с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа.