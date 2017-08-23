Медведев ознакомился с производством рыбы и красной икры на Сахалине

СОЛОВЬЕВКА (Сахалинская область), 23 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев ознакомился с производством рыбы и красной икры на предприятии "Соловьевка" в Корсаковском районе Сахалинской области.

Как рассказали Медведеву, здесь перерабатывают рыбу-сырец и морепродукты, мощность производства составляет 150 тонн в сутки.

Основным добываемым сырьем является дикий лосось и кета. По данным руководства завода, при обработке рыбной продукции предприятие использует технологию воздушной заморозки, что значительно улучшает качество.

Кроме того, предприятие является участником региональной программы "Доступная рыба", в рамках которой сбыт продукции осуществляется преимущественно на территории Сахалинской области.

Руководство завода также отмечает, что рыбные продукты из Сахалина пользуются спросом в Японии и США.

Медведев осмотрел основные этапы производства в цеху переработки рыбы-сырца и посетил икорный цех, где понаблюдал за процессом производства красной икры.