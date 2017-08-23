Фийон с сентября будет работать с инвесткомпанией Tikehau Capital

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции и экс-кандидат на пост президента страны Франсуа Фийон с сентября будет в качестве партнера работать с инвестиционной компанией Tikehau Capital, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике.

"Бывший премьер-министр Франсуа Фийон присоединится к компании в качестве партнера с 1 сентября 2017 года", — говорится в коммюнике компании. Там отмечается его международный опыт и отличные знания экономических проблем Франции и Европы.

Tikehau Capital — компания, занимающаяся управлением активами и инвестициями, была создана в Париже в 2004 году.

Предвыборный скандал вокруг Фийона и его окружения начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной. Экс-глава журнала Revue des Deux Mondes Мишель Крепю заявил, что никогда не знал о том, что Пенелопе было поручено проводить стратегический анализ в рамках работы в журнале.

Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи. В первом туре президентских выборов Фийон потерпел неудачу, получив 20,1% голосов.