Цены на нефть начали расти

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть вернулись к росту вечером во вторник, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики о запасах "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.26 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27%, до 51,8 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,57% — до 47,8 доллара за баррель.

В ходе утренних торгов обе марки дорожали в среднем на 0,4%, затем цены перешли к снижению. Инвесторы отыгрывали новости понедельника со встречи технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и других государств о сокращении добычи (ОПЕК+). Техкомитет оценил выполнение сделки в июле в 94% против 98% в июне, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Вечером нефтяные цены снова растут, поскольку участники рынка готовятся к публикации данных Американского института нефти (API) и минэнерго США. По прогнозу экспертов, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 августа, снизились на 3,45 миллиона баррелей, или на 0,74% — до 463,05 миллиона баррелей.

На ход торгов также оказали новости из Ливии. Источник РИА Новости в национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp., NOC) сообщил, что добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении "Шарара" вновь приостановлена.

Ранее СМИ со ссылкой на главу NOC Мустафу Саналлу (Mustafa Sanalla) сообщали, что 19 августа нефтедобыча на этом крупнейшем месторождении страны в очередной раз была остановлена, но ранее сегодня агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что работа на месторождении была возобновлена.