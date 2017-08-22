Банк России разъяснил, как нельзя продавать друг другу акции на бирже

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Банк России разъяснил, что при желании совершить сделку на бирже на заранее согласованных условиях надо использовать подачу адресных заявок, а не анонимных, чтобы данные действия не были квалифицированы как манипулирование рынком и, соответственно, как нарушение закона.

Регулятор во вторник сообщил, что признал нарушением закона о противодействии манипулированию рынком сделки, совершенные в июле 2015 года на торгах Московской биржи Кириллом и Юлией Котовыми, состоящими друг с другом в родственных отношениях. Согласно релизу, они по предварительному соглашению с целью технического перевода ценных бумаг между своими счетами совершили в режиме анонимных торгов сделки с акциями "МРСК Северного Кавказа" и "Пермской энергосбытовой компании", которые привели к существенному отклонению объема торгов.

"Банк России принял в отношении указанных лиц меры, направленные на недопущение совершения аналогичных нарушений в дальнейшем", — отмечается в сообщении. При этом не уточняется, какие именно меры были приняты.

Вместе с тем регулятор в целях осуществления мер по предупреждению манипулирования рынком счел необходимым обратить внимание участников рынка на правила совершения подобных сделок.

"Для заключения на организованных торгах сделок между определенными контрагентами предусмотрены режимы торгов, предполагающие выставление адресных заявок. Совершение между участниками торгов и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются такие операции, сделок с финансовыми инструментами на заранее согласованных условиях на основании анонимных заявок, адресованных всем участникам организованных торгов, может быть квалифицировано как манипулирование рынком", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ призвал участников торгов уведомлять клиентов о недопустимости и последствиях таких действий.