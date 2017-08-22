Крупные банки присматриваются к биометрике для распознавания клиентов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Крупные российские банки активно осваивают биометрические технологии и внедряют их для обслуживания клиентов, в частности, через банкоматы, рассказали РИА Новости в пресс-службах банков.

"Розничный бизнес ВТБ и "ВТБ 24" прорабатывают различные виды биометрической идентификации клиентов для упрощения их взаимодействия с дистанционными каналами, включая банкоматы. В рамках пилотного проекта банки Группы работают над сервисами по распознаванию лица и голоса", — сообщили в пресс-службе ВТБ.

В ВТБ также добавили, что уже внедрили сервис использования отпечатка пальца в мобильном банке как при входе в сервис, так и на подтверждение операций. "Все эти решения будут объединены в единую систему для повышения удобства и простоты обслуживания клиентов", — объяснили в ВТБ.

Бинбанк также разрабатывает собственный проект по биометрической идентификации клиентов. "Бинбанк работает над проектом по идентификации клиентов по лицу в банкоматах. Предполагаем, что пилотный проект может быть запущен в 2017 году. Используя биометрию, клиент сможет проводить операции в банкомате без ввода карты – в том числе, снимать наличные, пополнять счета, проводить платежи", — рассказали в банке.

Во вторник Тинькофф банк сообщил, что проект внедрения в банкоматы технологии распознавания лиц уже тестируется – первые банкоматы установлены в Москве.

"Внедрение функции будет происходить поэтапно, сейчас проект находится на этапе тестирования. Первые банкоматы Тинькофф банка установлены в Москве. В течение августа-сентября сеть будет расширяться, и банкоматы появятся в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и других крупных российских городов", — говорится в пресс-релизе банка.

Биометрический мир будет не скоро

Сбербанк в июле установил банкомат с технологией распознавания лиц, сообщили СМИ. Банкомат не только предлагал провести все безналичные операции без использования карты, но и предоставлял услуги видеоконсультирования. Этот экспериментальный проект будет работать до конца 2017 года, и по его итогам будет принято решение о дальнейшем использовании устройств самообслуживания с функцией идентификации по лицу.

Тем не менее, несмотря на то, что отдельные банки разрабатывают проекты биометрической идентификации клиентов, это не приведет к быстрому отказу от использования пластиковых карт, считает генеральный директор процессинговой компании "МультиКарта" Кирилл Свириденко.

"Широкое использование биометрической идентификации по отпечатку пальцев и ладони — вопрос ближайших нескольких лет, по голосу и радужке глаза – сегодня это единичные случаи, для рынка в целом это более отдаленная перспектива", — комментирует Свириденко.

В первую очередь, быстрого "биометрического будущего" не будет из-за того, что сегодняшняя финансовая инфраструктура создавалась для карт, уверен топ-менеджер.

Бесконтактный путь

"Биометрические технологии в банковских картах – безусловно, наше будущее. Но для того, чтобы в глобальном мировом масштабе отказаться от существующих карт и перейти исключительно на биометрическую идентификацию, должно пройти, по меньшей мере, двадцать-тридцать лет. Причиной тому — инфраструктура, которая создавалась для карт десятилетиями и для замены которой потребуется ни один десяток лет",- заключил Свириденко.

Банки сегодня развивают разные варианты взаимодействия с клиентом. Так, Альфа-банк не планирует устанавливать банкоматы с распознаванием лиц и предпочел развивать технологию NFC (Near field communication — "ближняя бесконтактная связь").

"Банкоматы с распознанием лиц в Альфа-банке пока не планируются. В настоящее время мы фокусируемся на применении NFC технологий для идентификации клиента. Так, в начале лета были запущенны сервисы выдачи и внесения наличных в банкоматах с помощью ApplePay/SamsungPay/AndroidPay. Пока точность срабатывания таких решений существенно выше, а база для использования шире", — рассказал начальник управления по развитию систем самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин.

Объясняет такое решение Дарешин тем, что клиенту удобнее подготовить операцию у себя на телефоне, а банкомат только осуществит процесс выдачи и принятия денег.

Сбербанк также не остался в стороне от развития технологии NFC. 10 июля в пресс-службе банка сообщили, что Сбербанк к концу июля 2017 года запускает технологию бесконтактного обслуживания на всех устройствах самообслуживания клиентов Сбербанка, в сентябре это будет доступно клиентам других банков.

Технология NFC — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров. Преимущества NFC — скорость проведения операций. Использование технологии NFC позволяет клиентам совершать операции без ввода карты в картоприемник, что значительно снижает риск забыть карту клиентами, а также противодействует скиммингу — установке на банкоматы нештатного оборудования для последующего хищения денежных средств со счета банковской карты.