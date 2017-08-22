Тульским аграриям компенсируют ущерб от ЧС на 430 млн рублей

ТУЛА, 22 авг — РИА Новости. Тульские сельхозпроизводители получат 430 миллионов рублей из федерального бюджета в виде компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Минсельхозу более 1,3 миллиарда рублей на компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

Межбюджетные трансферты предоставляются Башкортостану, Карачаево-Черкесии, Туве, Чечне, Приморскому и Хабаровскому краям, Волгоградской, Вологодской и Тульской областям.

"Аграрии Тульской области получат из этой суммы почти 430 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, компенсации сельхозпроизводителям области выделяются, в том числе, благодаря инициативе губернатора региона Алексея Дюмина, который выступил с предложением о внесении соответствующих изменений в закон о федеральном бюджете.

В правительстве региона напомнили, что в прошлом году в регионе от плохих погодных условий пострадали 116 хозяйств. Общая площадь гибели урожая составила свыше 39 тысяч гектаров.

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