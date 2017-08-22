Тулеев запретил замам распоряжаться крупными суммами без согласования с ним

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на первом рабочем совещании после перенесенной в мае операции на позвоночнике запретил подчиненным без согласования с ним проводить любые операции с крупными суммами бюджетных средств.

"Я буду работать, сейчас это уже делаю. Вы знаете, все у меня было на контроле и сейчас я контролирую, особенно те программы, которые утвердил. (Заместителю губернатора по финансам — начальнику главного финансового управления Игорю) Малахову запрещаю там, где связано с крупными деньгами, решать без меня. Чтоб ничего без согласования не было, надо — с (первым замгубернатора Владимиром) Черновым согласовали, сделали", — сказал Тулеев.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже его продлили из-за операции, которую ему прописали из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. Однако из-за плотного рабочего графика губернатор перенес операцию на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.

После этого некоторые СМИ писали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только разрешат врачи после постоперационной реабилитации. Вернувшись в Кемерово 12 августа, Тулеев продолжает курс реабилитации в амбулаторном режиме.

По словам губернатора, после курса реабилитации он нормально себя чувствует, но нужно делать физические упражнения. По его оценкам, на это уйдет как минимум месяц.