Власти Кубани планируют собрать в этом году около 15 миллионов тонн зерна

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Власти Кубани по итогам 2017 года планируют собрать около 15 миллионов тонн зерна, превысив прошлогодний урожай в 13,9 миллиона тонн, сообщил во вторник заместитель губернатора Андрей Коробка.

Ранее в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщали, что Кубань в 2017 году стала абсолютным лидером среди регионов России по урожайности зерновых культур, побив собственный рекорд прошлого года, в том числе и по качеству зерна – около 85% собранной на Кубани пшеницы обладают высокими хлебопекарными качествами. В этом году край, несмотря на снижение посевных площадей зерновых культур почти на 50 тысяч гектаров, уже собрал 10,364 миллиона тонн, что на 212 тысяч тонн больше результата 2016 года.

По словам заместителя губернатора, сельхозработникам региона еще предстоит закончить уборку всех зерновых с площади порядка 1,5 миллиона гектаров.

"В прошлом году мы собрали порядка 13,9 миллиона тонн зерна. В этом году мы планируем собрать гораздо больше. Сегодня мы планируем, что цифра будет не менее 15 миллионов (тонн зерна)", — сказал Коробка на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Он отметил, что урожайность зерновых в регионе составляет 63,3 центнера с гектара, в ближайшие 3 года планируется достичь урожайности не ниже 70 центнеров с гектара.

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