Эксперты сомневаются, что ФАС заблокирует сделку "Яндекса" и Uber

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вряд ли заблокирует сделку компаний "Яндекс" и Uber по объединению их бизнесов в России, поскольку соглашение конкурентоспособное, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.

В понедельник ФАС сообщила о получении ходатайства компаний "Яндекс" и Uber об объединении бизнесов в России. Ходатайство будет рассмотрено в установленные законом сроки – в течение 30 дней с даты получения ходатайства с правом продления еще на два месяца. В случае совершения сделки потребители будут по-прежнему иметь доступ к обоим сервисам. Кроме того, произойдет увеличение проникновения сервисов онлайн заказа такси на территории Российской Федерации и расширение спектра инновационных решений в области логистики.

Отклонять нет причин

Эксперты считают, что причин отклонять или блокировать сделку у ФАС нет, поскольку конкуренция на рынке онлайн-такси и систем автономного вождения, которые разрабатывают обе компании, сохранится.

По словам аналитика "ВТБ Капитал" Владимира Беспалова, и "Яндекс", и Uber не являются монополистами на рынке онлайн-такси. В 2016 году совокупная доля двух компаний на данном рынке составляла порядка 10%, а в текущем слегка вырастет и будет в диапазоне 10-20%. "В принципе, обе компании не являются монополистами при такой доле рынка. И как ФАС будет рассматривать сделку, не такой уж и секрет. Я считаю, что не должно возникнуть больших проблем. Не думаю, что данная сделка приведет к резким изменениям на рынке", — рассказал он.

Эксперт отметил, что в общем рынок онлайн-такси в России еще консолидируется, консолидация может продлиться еще два-три года. За это время "Яндекс" и Uber, а также их конкуренты сумеют определить свои дальнейшие траектории развития. "После уже четко будет определена структура рынка", — сообщил он.

"Мы подчеркиваем, что в заявлении ФАС есть два дополнительных комментария: клиенты будут по-прежнему иметь доступ к обеим службам такси после транзакции, а доля онлайн-рынка такси будет расти, что будет способствовать инновациям в сфере логистики в России. Эти два заявления, на наш взгляд, предполагают ослабление рисков того, что ФАС примет отрицательное решение. Мы считаем новость позитивной для "Яндекса", — сообщила РИА Новости аналитик UBS Ульяна Ленвальская.

"ФАС не первый раз комментирует эту возможную сделку, и основной сигнал рынку такой: эта сделка теоретически может ограничить конкуренцию на рынке. Пока еще, видимо, у ФАС не сняты с повестки дня вопросы о том, чтобы сделку заблокировать либо разрешить, но выписать компаниям предписание. Тем не менее, мы полагаем, что поскольку потребители по-прежнему будут иметь доступ к двум сервисам, то в краткосрочном аспекте роста цен не будет, но в долгосрочном такое возможно, как и возможно то, что останется только один бренд", — отметила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Я считаю, что ФАС нечего терять, согласившись на слияние", — рассказал аналитик исследовательской компании Strategy Analytics Анджелос Лакринтис (Angelos Lakrintis).

Взаимовыгодное предложение

По мнению аналитиков, каждая из компаний получит выгоду от данной сделки. В частности, "Яндекс" сможет использовать приложение Uber, а Uber сможет узнать больше об автономных автомобилях и их использовании.

"Яндекс" хочет воспользоваться преимуществами более удобного приложения и инфраструктуры Uber, которые в настоящее время доступны для большинства телефонов, в то время как Uber может получить необходимый опыт в области использования автономных автомобилей. Мы не должны забывать и о том, что Uber имеет успешный опыт тестирования автономных транспортных средств в некоторых популярных штатах США (Питтсбург и Аризона)", — рассказал РИА Новости аналитик исследовательской компании Strategy Analytics Анджелос Лакринтис (Angelos Lakrintis).

Эксперт отметил, что хоть обе компании получат выгоду от этой сделки, им еще предстоит столкнуться с большой конкуренцией на рынке автономных автомобилей и услуг по прокату, где крупными игроками являются GM и Daimler.

"Для группы "Яндекс" это (сделка — ред.) позитив, так как сегмент "Яндекс-Такси" наиболее растущий, хотя не самый прибыльный и, кроме того, в Москве сегодня услуги такси именно благодаря мобильным приложениям стали одними из самых дешевых в мире. На наш взгляд, это конкурентное преимущество "Яндекса", от которого в будущем не следовало бы отказываться", — считает Мильчакова.

По ее словам, даже будущий рост цен может быть не столь существенным для "Яндекса". "Мобильное приложение позволяет экономить на штате диспетчеров и сокращать издержки, повышая при этом качество услуг. Тот самый случай, когда тяжелый и стрессовый механизированный труд заменяется современными технологиями", — отметила Мильчакова.