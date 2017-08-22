В Архангельской области будут массово выращивать элитный семенной картофель

АРХАНГЕЛЬСК, 22 авг — РИА Новости. Производство элитного семенного картофеля может стать ещё одним направлением аграрного производства в Поморье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Реализация масштабных планов производства элитного семенного картофеля позитивно отразится на обеспечении продовольственной безопасности как региона, так и всей России. Площадкой проекта станет агропредприятие "Любовское" недалеко от Архангельска. Здесь в особых условиях отсутствия фитопатогенной нагрузки выращивают семена для производства картофеля категории "суперэлита". Уже в следующем году семенной материал максимально высокого качества, способный дать большой урожай, будет предложен всем желающим — от крестьянско-фермерских хозяйств до крупных сельхозпредприятий", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что вирусы, которыми может быть заражён обычный семенной картофель, снижают урожайность товарного картофеля на 30-40%. Это, в свою очередь, сказывается на себестоимости производства и в конечном итоге отражается на цене картофеля в магазине.

Представитель пресс-службы добавил, что ранее аграрии имели возможность приобретать семенной картофель уровня "супер-суперэлита" в Западной Европе. Сейчас такой возможности нет, но потребность в семенном материале высокого уровня существует. В то же время, в Архангельской области есть все необходимые условия для активного развития этого направления. Этому способствуют природно-климатические и фитосанитарные характеристики, в том числе низкий инфекционный фон, позволяющий минимизировать распространение наиболее вредоносных вирусных болезней.

"Мы прекрасно понимаем, что два урожая в год товарного картофеля в области не собрать, соперничать в этом с южными регионами страны нет необходимости. Конкурентное преимущество Архангельской области — в производстве семенного картофеля. Сегодня именно наш регион включён министерством сельского хозяйства России в число приоритетных по развитию семенного растениеводства", — отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

В прошлом году семеноводческими предприятиями Архангельской области было произведено более 500 тонн оригинальных семян картофеля и более трех тысяч тонн элитных, добавили в пресс-службе.

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