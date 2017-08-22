Сбербанк предложил "Транснефти" мировую в споре на 66,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Транснефть" получила предложение Сбербанка заключить мировое соглашение в споре на 66,5 миллиарда рублей по сделке с производными финансовыми инструментами, в настоящее время его изучает, сообщил РИА Новости советник президента нефтепроводной монополии Игорь Демин.

"Мы получили от Сбербанка советующий документ, изучаем его", — сказал Демин.

В среду девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу Сбербанка на решение первой инстанции по данному спору. Арбитраж Москвы в июне по иску "Транснефти" признал недействительной убыточную для нее сделку с производными финансовыми инструментами, заключенную со Сбербанком в 2014 году перед девальвацией рубля с обратной целью — компания пыталась застраховаться от обесценения доллара. Сумма иска — 66,5 миллиарда рублей: "Транснефть" в рамках сделки выплатила 67 миллиардов рублей, а получила только 0,5 миллиарда рублей.

Суд первой инстанции принял решение о двусторонней реституции, обязав стороны вернуть все полученное по сделке. Вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов ранее оценил возможные убытки банков из-за прецедента дела Сбербанка и "Транснефти" в 0,6-1 триллион рублей.

В пресс-службе Сбербанка от комментариев по поводу мирового соглашения отказались.