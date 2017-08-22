Сбербанк предложил "Транснефти" мировую в споре на 66,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Транснефть" получила предложение Сбербанка заключить мировое соглашение в споре на 66,5 миллиарда рублей по сделке с производными финансовыми инструментами, в настоящее время его изучает, сообщил РИА Новости советник президента нефтепроводной монополии Игорь Демин.
"Мы получили от Сбербанка советующий документ, изучаем его", — сказал Демин.
Суд первой инстанции принял решение о двусторонней реституции, обязав стороны вернуть все полученное по сделке. Вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов ранее оценил возможные убытки банков из-за прецедента дела Сбербанка и "Транснефти" в 0,6-1 триллион рублей.
В пресс-службе Сбербанка от комментариев по поводу мирового соглашения отказались.