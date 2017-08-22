Михеев: санкции против Рособоронэкспорта не вызывают серьезных проблем

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Санкции в отношении Рособоронэкспорта затрудняют работу с иностранными клиентами, но серьезных проблем из-за них нет, сообщил журналистам во вторник гендиректор предприятия Александр Михеев.

"В принципе, программа по импортозамещению выполняется в соответствующие сроки, мы особых проблем не видим. С точки зрения международной деятельности, с точки зрения взаимоотношения с нашими партнерами есть, конечно, проблемы, но они существенного влияния на исполнение контрактных обязательств не оказывают", — сказал Михеев на форуме "Армия-2017".

Он уточнил, что из-за санкций увеличились сроки принятия решений со стороны иностранных партнеров, медленнее стали рассматриваться заявки.

"И бюрократические ситуации есть, и силы влияния в странах, которые ориентируются не на российскую технику, они активизировались", — добавил гендиректор спецэкпортера.