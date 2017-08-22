Михеев: санкции против Рособоронэкспорта не вызывают серьезных проблем

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Санкции в отношении Рособоронэкспорта затрудняют работу с иностранными клиентами, но серьезных проблем из-за них нет, сообщил журналистам во вторник гендиректор предприятия Александр Михеев.
Он уточнил, что из-за санкций увеличились сроки принятия решений со стороны иностранных партнеров, медленнее стали рассматриваться заявки.
"И бюрократические ситуации есть, и силы влияния в странах, которые ориентируются не на российскую технику, они активизировались", — добавил гендиректор спецэкпортера.