Контракты из Юго-Восточной Азии составляют 40% портфеля Рособоронэкспорта

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта составляет более 45 миллиардов долларов, около 40% из них — заказы из Юго-восточной Азии, сообщил журналистам во вторник гендиректор спецэкспортера Александр Михеев.

"Страны Юго-Восточной Азии демонстрируют достаточно высокий рост экономики, это крупные экономики мирового уровня — Индия, Китай, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Индонезия, поэтому около 40% портфеля заказов — это заказы из этих стран", — сказал Михеев на форуме "Армия-2017".

Он отметил спрос на российские боевые самолетно-авиационные системы, вертолетную технику и системы противовоздушной обороны.

"Поэтому в этом регионе мы надеемся добиться тех результатов, которые от нас ожидает промышленность, не упустить эти рынки", — добавил Михеев.