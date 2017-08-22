В банке "Открытие" рассказали о турбулентности на рынке

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Банк "Открытие" находится в постоянном контакте с ЦБ РФ, ощущает его поддержку и рассчитывает, что АКРА учтет этот фактор в дальнейших рейтинговых действиях, заявил управляющий директор банка Анатолий Предтеченский РИА Новости.
"Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА) ранее 21 августа поставило кредитный рейтинг банка "Открытие" на пересмотр с негативным прогнозом. Это отражает мнение АКРА о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банка в связи с существенным оттоком клиентских ресурсов в июне-июле 2017 года, а также усиливающейся зависимости банка от операций рефинансирования Банка России.
Ранее агентство в июле присвоило банку "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале со стабильным прогнозом. АКРА отмечало "адекватную достаточность" капитала банка "Открытие", при этом обратив внимание на слабую способность кредитной организации генерировать свой капитал.
Банк России предоставил банку "ФК Открытие" беззалоговый кредит, сообщила 21 августа газета "Ведомости". Получить подтверждения регулятора и банка РИА Новости не удалось. Банк "Открытие" на 1 июля по данным "РИА-Рейтинг" занимал 6-ое место в списке крупнейших росссийских банков с активами в 2,68 триллиона рублей.