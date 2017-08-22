В Абхазии обсудили прямые поставки российской техники в республику

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Торговый представитель России в Сухуме Владимир Некрасов и глава управления капитального строительства Абхазии Игорь Миквабия обсудили прямые поставки техники для нужд республики, передает во вторник агентство "Апсныпресс".
"Состоялась рабочая встреча торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Владимира Некрасова с начальником управления капитального строительства Республики Абхазия Игорем Миквабия. В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации прямых поставок российской техники и различного оборудования от российских заводов-производителей для обеспечения потребностей Абхазии", — говорится в сообщении.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ранее сообщал, что в 2017 году Россия предоставила 2,5 миллиарда рублей в рамках инвестиционной программы, средства идут на социально-экономическое развитие в республике, в том числе строительство инфраструктурных проектов.