В Абхазии обсудили прямые поставки российской техники в республику

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Торговый представитель России в Сухуме Владимир Некрасов и глава управления капитального строительства Абхазии Игорь Миквабия обсудили прямые поставки техники для нужд республики, передает во вторник агентство "Апсныпресс".

"Состоялась рабочая встреча торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Владимира Некрасова с начальником управления капитального строительства Республики Абхазия Игорем Миквабия. В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации прямых поставок российской техники и различного оборудования от российских заводов-производителей для обеспечения потребностей Абхазии", — говорится в сообщении.

© РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Россия инвестирует в Абхазию шесть миллиардов рублей до 2019 года Ранее в июне вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил, что Россия увеличит объемы финансирования Абхазии до 2,5 миллиарда рублей в 2017 году. По его словам, на 2018 и 2019 годы объемы финансирования составят по 1,6 миллиарда рублей.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ранее сообщал, что в 2017 году Россия предоставила 2,5 миллиарда рублей в рамках инвестиционной программы, средства идут на социально-экономическое развитие в республике, в том числе строительство инфраструктурных проектов.