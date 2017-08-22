Рост обрабатывающих производств в Тюменской области в июле составил 4,3%

ТЮМЕНЬ, 22 авг – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам июля 2017 года составил 102,4% к аналогичному периоду прошлого года. Рост достигнут в основном за счет обрабатывающих производств, где индекс составил 104,3%, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Значительное увеличение отмечается в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 127,5%; производстве бумаги и бумажных изделий — 112,3%; обработке древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – 118,9%; металлургическом производстве – 117,1%; производстве химических веществ и химических продуктов – 124,5%", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Тюменской области за последние десять лет индекс промпроизводства вырос в три раза. За этот же период открыты 35 новых промышленных производств.

"В регионе сохранены ключевые формы поддержки бизнеса. По итогам 2016 года индекс промышленного производства составил 104,7%. И если десять лет назад доля промышленности в валовом региональном продукте составляла всего 9 %, то к 2017-ому более трети. Причем в основе этого роста — обрабатывающий сектор", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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