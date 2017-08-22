Минтруд заявил о снижении числа безработных за неделю на 0,5%

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных в РФ безработных в период с 9 по 16 августа снизилась на 0,5% и составила почти 785 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

"С 9 по 16 августа 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,5% и составила 784 561 человек. Годом ранее этот показатель составлял 927 671 человек", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 60 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Псковской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Московской областях, республиках Алтай, Коми, Удмуртии, Карачаево-Черкесии, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области.

При этом наибольшее увеличение численности безработных произошло в Севастополе, ХМАО и Чувашии. Не изменилась численность безработных в Бурятии, Чечне, Ивановской, Калининградской, Нижегородской и Пензенской областях.

По состоянию на 16 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 140 199 человек. Кроме того, по состоянию на 16 августа работодателями заявлено в органы службы занятости более 1,6 миллиона вакансий.