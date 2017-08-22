Сбербанк за семь месяцев выдал рекордное количество жилищных кредитов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сбербанк за семь месяцев 2017 года выдал жилищных кредитов на 480 миллиардов рублей, что является рекордным значением за всю историю выдач жилищных кредитов банка, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

Всего за семь месяцев Сбербанк выдал 1,017 триллиона рублей розничных кредитов. В структуре выдач практически одинаковую долю составили жилищные и потребительские кредиты — 47% и 48% соответственно. Еще более 4% добавило изменение остатка задолженности по кредитным картам.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом объем выдач увеличился на 23% и практически достиг докризисного уровня 2014 года, когда за семь месяцев было выдано более 1,15 триллиона рублей.

"При этом жилищных кредитов было выдано на 480 миллиардов рублей, что является рекордным значением за всю историю выдач жилищных кредитов в Сбербанке", — говорится в сообщении.

В результате портфель розничных кредитов Сбербанка увеличился с начала года на 4% или на 174 миллиардов рублей.

"Росту объема выдач жилищных кредитов способствовало снижение ставок, а также запуск онлайн портала "ДомКлик" и электронного сервиса регистрации сделок, позволившего в несколько раз сократить сроки оформления документов на недвижимость. По потребительским кредитам был реализован ряд акций с привлекательными для заемщиков условиями. Кроме того, получение потребительского кредита стало проще и доступнее: за один короткий визит в банк или онлайн", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев, слова которого приводятся в сообщении.