ФАС рассматривает информацию об отзыве "Альфа-Капиталом" письма аналитика

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба рассматривает информацию об отзыве "Альфа-Капиталом" письма о якобы наличии проблем в четырех крупных российских банках, сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева.

На прошлой неделе стало известно, что аналитик УК "Альфа-Капитал" направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью.

Компания заявила, что в письме была изложена личная точка зрения ее сотрудника, и какой-либо непубличной негативной информацией в отношении данных банков она не обладает. ФАС сочла разосланное аналитиком письмо недобросовестной конкуренцией на рынке доверительного управления ценными бумагами и направила компании предупреждение. Позднее УК "Альфа-Капитал" отозвала само письмо.

"Информация об отзыве УК "Альфа-Капитал" рассматриваемого письма поступила в ФАС России 21 августа и в настоящее время рассматривается на предмет соответствия этих действий тем действиям, которые указаны в предупреждении ФАС России", — отметила Беляева, слова которой приводятся в telegram-канале службы.

По ее словам, в случае исполнения предупреждения в срок в соответствии с законом о защите конкуренции в отношении общества дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет, общество не будет привлекаться к административной ответственности.