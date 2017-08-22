СМИ: китайские санкции ударят по КНДР, но не остановят ее ядерные амбиции

ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи, введенные Китаем в соответствии с последней резолюцией Совбеза ООН, дорого обойдутся Пхеньяну, но не остановят его амбиции по развитию ядерной программы, пишет South China Morning Post.

Китай с 5 сентября прекращает фактический прием ряда товаров из КНДР, попавших под ограничительные меры в рамках резолюции 2371 Совета Безопасности ООН. Официально запрет на импорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов из Северной Кореи вступает в силу 15 августа.

Издание приводит статистику, согласно которой в прошлом году Северная Корея ввезла в Китай угля, железной руды и морепродуктов на общую сумму порядка 1,5 миллиарда долларов. В первой половине 2017 года экспорт этих трех видов товаров в Китай принес Пхеньяну более 439 миллионов долларов.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что новые ограничения хоть и окажут негативный эффект на финансовые возможности развития военных технологий и ядерной программы КНДР, не будут губительны для нее.

"Санкции нанесут урон возможностям Пхеньяна зарабатывать больше денег, так как теперь под запрет Китая попали и нестратегические товары, такие как морепродукты", — считает эксперт по Корейскому полуострову из Фуданьского университета Цай Цзянь.

При этом он подчеркнул, что "основными национальными интересами Ким Чен Ына являются национальная безопасность и стабильность режима, которые он не поставит под угрозу вне зависимости от того, как сильно пострадает северокорейский экспорт от воздействия внешних сил".

Эксперт из Цзилиньского университета Сунь Синцзе отметил, что большая часть средств, полученных от экспорта, идет на военные нужды КНДР и в распоряжение влиятельных семей страны.

"Лидер КНДР почувствует давление после введения Китаем ограничительных мер… Возможно, он ощутит опасность, исходящую от международного сообщества, но это заставит его лишь ускорить развитие ядерной программы, так как это единственное имеющееся у него средство для обеспечения сохранности режима", — заявил китайский эксперт.

Совет безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.