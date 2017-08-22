Минсельхозу выделят более 1,3 миллиарда рублей на компенсации ущерба от ЧС

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Минсельхозу более 1,3 миллиарда рублей на компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Межбюджетные трансферты предоставляются Башкортостану, Карачаево-Черкессии, Туве, Чечне, Приморскому и Хабаровскому краям, Волгоградской, Вологодской и Тульской областям.
Документ одобрен на заседании правительства 17 августа.