Минсельхозу выделят более 1,3 миллиарда рублей на компенсации ущерба от ЧС

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Минсельхозу более 1,3 миллиарда рублей на компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Минсельхозу России направляются бюджетные ассигнования в размере 1323,6 миллиона рублей для предоставления межбюджетных трансфертов девяти субъектам Федерации на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера", — говорится в документе.

Межбюджетные трансферты предоставляются Башкортостану, Карачаево-Черкессии, Туве, Чечне, Приморскому и Хабаровскому краям, Волгоградской, Вологодской и Тульской областям.

Документ одобрен на заседании правительства 17 августа.