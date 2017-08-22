МИД Литвы прокомментировал поставки американского газа

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в комментарии агентству Рейтер назвал поставки сжиженного природного газа из США "крайне важными для всего региона".

Ранее пресс-служба министерства энергетики Литвы сообщила, что в Клайпеду прибыл танкер с первой партией сжиженного природного газа из США.

Судно "Clean Ocean" доставило в морской порт Клайпеды 140 тысяч кубометров СПГ. Договор о поставках литовская компания Lietuvos duju tiekimas и Cheniere Marketing International, входящая в американский энергоконцерн Cheniere Energy, подписали в июне.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что поставки усилят "не только энергетическую независимость (страны), но и конкуренцию среди поставщиков газа".

"Мы хотим укрепить наши отношения с Соединенными Штатами во многих отношениях, в дополнение к обороне и безопасности. Торговля энергоресурсами — одна из стратегических областей сотрудничества", — сказал глава МИД страны Линас Линкявичюс.