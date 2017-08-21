Техкомитет ОПЕК+ оценил выполнение венской сделки в июле в 94%

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) оценил выполнение сделки в июле в 94% против 98% месяцем ранее, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"(Это — ред.) уровень выполнения сделки для всех 24 участников", — заявили два источника.

Встреча технического комитета ОПЕК+ прошла в понедельник в Вене. На июльском заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ было отмечено, что соблюдение соглашения странами ОПЕК+ составило 98% как по итогам первого полугодия, так и по итогам июня.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Подробнее о ценах на нефть читайте здесь >>