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Экономика

Минпромторг одобрил 84 млн рублей субсидий шести компаниям Пермского края

21:0321.08.2017
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© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкВиды Перми. Архивное фотоВиды Перми. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Минпромторг России в первом полугодии 2017 года одобрил выделение шести предприятиям Пермского края субсидий в размере 84 миллиона рублей на компенсацию процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края со ссылкой на данные Фонд развития промышленности РФ.

Подмосковье. Архивное фото
© Flickr / Vsevolod Rovinskiy
В Подмосковье пройдет отбор промпредприятий на получение бюджетных субсидий

В целом в 2014-2017 годах предприятия Пермского края получили 301 миллион рублей поддержки из федерального бюджета. По этому показателю регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место по стране. По количеству проектов, входящих в программу, Пермский край занимает также второе место в ПФО и четвертое в целом по стране.

В числе получателей субсидий два инвестпроекта завода "Инкаб", проекты предприятий "Новые фитинговые технологии" (Чайковский), "Лысьвенский металлургический завод", "Медисорб", "Пермская химическая компания", "Чайковский Партнер". Также в списке поддерживаемых предприятий — березниковский завод "Сода-Хлорат", который субсидий еще не получал. Всего — восемь проектов.

За последний месяц в Пермском крае предприятия, получившие поддержку из федерального бюджета, открыли два производства. Так, в Чайковском было начато производство инновационного текстиля, а также был открыт новый завод по производству фитингов для трубопроводов.

"В плане поддержки промышленности в Российской Федерации создан широкий спектр инструментов: субсидии, поддержка экспорта, госпрограммы. Предприятия научились действовать с применением этих механизмов, — у них постоянно возникают новые предложения. Хотим поблагодарить Министерство промышленности России за помощь и поддержку нашего реального сектора", — отмечал ранее врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

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