Власти Тамбовщины выделили 170 млн рублей на нужды обманутых дольщиков

ТАМБОВ, 21 авг — РИА Новости, Юлия Чичерина. Тамбовские власти выделили 170 миллионов рублей на достройку жилья для обманутых дольщиков, сообщил журналистам губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

"Органы власти делают все возможное для решения проблемы обманутых дольщиков. На территории Тамбовской области создан специальный региональный оператор ООО "АИЖК Строй", на базе которого будет формироваться региональный фонд по достройке проблемных домов. Этот оператор был докапитализирован за счет бюджета на 170 миллионов рублей. Средства пойдут на достройку проблемных объектов",- отметил глава области.

Никитин рассказал, что из пяти домов начали достраивать два: на улице Сенько, дом 9 — на этот объект выделено 60 миллионов рублей, и на улице Карла Маркса — на него планируется потратить 26 миллионов рублей.

"Мы планируем в этот году также начать достраивать третий объект — на улице Московской. Работа по остальным объектам намечена на 2018 год",- сказал он.

Глава региона добавил, что власти подготовили реестр земельных участков, выгодных по своему расположению, которые в качестве компенсационной составляющей будут предложены новым застройщикам. По тем объектам, где достройка нецелесообразна, власти будут искать компенсационные механизмы, в том числе, через покупку квартир через АИЖК.

"Проблемные объекты есть, как и в других регионах. Моя позиция твердая и совпадает с позицией правоохранительных органов, которые имеют жесткие планы по тем, кто довел дело до такой ситуации. Для них два выхода: вернуть деньги или достроить",- рассказал Никитин.

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