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Экономика

ЦБ обнаружил пропажу 28,9 миллионов рублей в банке "Информпрогресс"

19:0521.08.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Временная администрация обнаружила пропажу 28,9 миллиона рублей в банке "Информпрогресс", у которого регулятор ранее отозвал лицензию, сообщает Банк России в понедельник.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Дыра" в капитале московского банка "Легион" составила 8,8 миллиарда рублей

ЦБ с 15 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций банка "Информпрогресс" в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и неисполнением в срок требований о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.

"Временная администрация по управлению банком "Информпрогресс"… по результатам проведения ревизии установила отсутствие денежной наличности на общую сумму 28,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе обследования финансового состояния банка временной администрацией установлено низкое качество его ссудного портфеля, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц, в том числе компаний, связанных с руководством (собственниками) банка, неспособных исполнять свои обязательства по возврату ссудной задолженности. Также выявлены факты списания денежных средств со счета физического лица без ведома владельца счета, а также факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка.

Офис АКБ Пересвет в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СМИ: из кассы банка "Пересвет" пропали более пяти млрд рублей

Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом 30 мая, отмечает ЦБ. Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, была направлена регулятором в Генпрокуратуру РФ, МВД и СКР. Временная администрация оценивает активы банка в 165 миллионов рублей, а обязательства — в 183,9 миллиона. Таким образом, "дыра" в капитале банка составляет 18,9 миллиона рублей.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Информпрогресс" на 1 апреля 2017 года занимал 575-е место в банковской системе РФ. АСВ в мае сообщало, что за выплатой страхового возмещения на сумму около 15,3 миллиона рублей могут обратиться порядка 40 вкладчиков "Информпрогресса".

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Мне интересно, от чего тех владельцев банков, что воруют и чьи банки лопнули, ни одного так и не упаковали на долгие долгие годы, тайгу пилить, с полной конфискацией имущества?
19:22
21.08.2017
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