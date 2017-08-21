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Экономика

Набсовет ОЭЗ "Иннополис" одобрил проекты 14 компаний на 2 миллиарда рублей

18:3121.08.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГород Иннополис в Республике Татарстан. Архивное фотоГород Иннополис в Республике Татарстан. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Наблюдательный совет особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Иннополис" в понедельник одобрил проекты 14 компаний с общим объемом инвестиций 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Города России. Иркутск. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Президент Татарстана Рустам Минниханов провел второе в текущем году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны "Иннополис". Были рассмотрены и одобрены 14 новых проектов ИТ-компаний с общим объемом инвестиций 2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В числе одобренных как небольшие проекты, так и заявки на получение статуса резидента от крупных российских и международных компаний.

Так, АО "Ситроникс Телеком Солюшнс" представило проект по разработке мультисервисной программной платформы, позволяющей создавать решения для ситуационных и мониторинговых центров, систем управления персоналом и ресурсами организации, систем управления транспортным парком, построения услуг формата "умный дом" в области IoT (Internet Of Things). Компания "Рэдмэдробот" планирует разрабатывать платформу "Ядро личного кабинета" для мобильных приложений, а также цифровой учебно-методический комплекс для обучения компьютерному программированию детей от 7 до 12 лет. ООО "Аэропрактика" будет проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию и модернизации специализированной авиационной техники для проведения авиахимработ в сельском и лесном хозяйстве, раннего обнаружения и ликвидации очагов природных пожаров, а также использования в нефтегазовой промышленности. Проекты компаний ООО "Касандра Груп" и ООО "К-Проекты" предполагают создание программных решений в сфере мониторинга обработки данных в соответствии с программой цифровой экономики РФ.

Проект ООО "Сорамитсу Лабс" (учредитель — японская финтех-компания Soramitsu Co. Ltd.) заключается в разработке блокчейн-платформы Hyperledger Iroha для сферы финансовых услуг. Такие системы позволяют обеспечивать высокую безопасность и надежность хранения истории транзакций и пользовательских данных. Проект ООО "Робософт" предусматривает разработку системного программного обеспечения и прикладных библиотек для ко-ботов и робототехнических комплексов. АО "Шнейдер Электрик" (российское подразделение мирового эксперта в управлении энергией и автоматизации Schneider Electric) представило проект создания технико-внедренческого центра компании на территории ОЭЗ "Иннополис" для адаптации, разработки и внедрения на российском рынке передовых решений по автоматизации и обеспечению безопасности систем промышленного назначения.

В настоящее время на территории ОЭЗ "Иннополис" размещаются уже 48 компаний-резидентов, а также восемь компаний со статусом партнера.

Иннополис — это умный город с разветвленной бизнес-инфраструктурой, первым в России университетом, специализирующимся на образовании и научных исследованиях в области современных информационных технологий, полным спектром социальной и коммерческой инфраструктуры и жильем различного уровня. В ноябре 2012 года в соответствии с постановлением правительства РФ в Иннополисе создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа. ОЭЗ "Иннополис" призвана стать российским центром информационно-коммуникационных технологий, где разрабатываются и коммерциализируются лучшие инновационные решения. Резиденты ОЭЗ "Иннополис" могут арендовать готовые офисные помещения в технопарках, получив доступ к современной инфраструктуре и необходимым сервисным услугам.

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