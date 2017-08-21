ФАС направила предупреждение "Альфа-Капиталу" из-за рассылки аналитика

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России сочла разосланное аналитиком УК "Альфа-Капитал" письмо о якобы наличии проблем в четырех крупных российских банках недобросовестной конкуренцией на рынке доверительного управления ценными бумагами и направила компании предупреждение, сообщило ведомство.

На прошлой неделе стало известно, что УК "Альфа-Капитал" предупредила своих клиентов о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В разосланном письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Сама УК "Альфа-Капитал" оперативно заявила, что в письме была изложена личная точка зрения ее сотрудника, и какой-либо непубличной негативной информацией в отношении данных банков она не обладает.

"Распространение подобных сведений, по мнению ФАС России, способно нанести вред деловой репутации указанных банков и входящих в их группу лиц иных финансовых организаций, в том числе управляющих компаний, а также причинить им убытки как на рынке банковских услуг, так и на рынке доверительного управления ценными бумагами соответственно", — отмечает ведомство..

"Учитывая также, что подобные действия ООО "УК "Альфа-Капитал", как следует из его письма, были направлены на получение преимуществ при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, ФАС России пришла к выводу о наличии в действиях ООО "УК "Альфа-Капитал" признаков недобросовестной конкуренции на этом рынке, а именно недобросовестной конкуренции в форме дискредитации, запрещенной статьей 14.1 федерального закона "О защите конкуренции", — уточняется в сообщении.

На основании этого ФАС в пятницу выдала "Альфа-Капиталу" предупреждение, согласно которому компания должна прекратить рассылку писем "с не соответствующими действительности сведениями о проблемах" внутри данных четырех банков и о наличии вероятности того, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а также "со сформированными на основании таких сведений рекомендациями о переводе активов к более надежным участникам банковской системы".

Кроме того, согласно предупреждению, УК должна направить письма-опровержения лицам, получившим проблемную рассылку. Ранее в понедельник компания сообщила, что отозвала те письма.