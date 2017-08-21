ФАС направила предупреждение "Альфа-Капиталу" из-за рассылки аналитика

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России сочла разосланное аналитиком УК "Альфа-Капитал" письмо о якобы наличии проблем в четырех крупных российских банках недобросовестной конкуренцией на рынке доверительного управления ценными бумагами и направила компании предупреждение, сообщило ведомство.
"Распространение подобных сведений, по мнению ФАС России, способно нанести вред деловой репутации указанных банков и входящих в их группу лиц иных финансовых организаций, в том числе управляющих компаний, а также причинить им убытки как на рынке банковских услуг, так и на рынке доверительного управления ценными бумагами соответственно", — отмечает ведомство..
На основании этого ФАС в пятницу выдала "Альфа-Капиталу" предупреждение, согласно которому компания должна прекратить рассылку писем "с не соответствующими действительности сведениями о проблемах" внутри данных четырех банков и о наличии вероятности того, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а также "со сформированными на основании таких сведений рекомендациями о переводе активов к более надежным участникам банковской системы".
Кроме того, согласно предупреждению, УК должна направить письма-опровержения лицам, получившим проблемную рассылку. Ранее в понедельник компания сообщила, что отозвала те письма.