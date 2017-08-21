Россельхознадзор снял запрет на ввоз птицы и яиц из трех районов Швеции

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россельхознадзор с 17 августа отменил ограничения на ввоз в РФ птицы и яйца из трех районов Швеции в связи с улучшением в этой стране ситуации с птичьим гриппом, сообщается в материалах ведомства.

Ранее ведомство уже снимало ранее введенные ограничения на ввоз птицы из ряда районов Дании, Германии и Нидерландов.

"В связи с улучшением эпизоотической обстановки по гриппу птиц в Швеции с 17 августа 2017 года отменяются временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию живой птицы и инкубационного яйца из ленов Скане, Стокгольм и Сёдермланд", — говорится в документе.

Россельхознадзор, начиная с декабря, начал вводить временные ограничения на поставки птицы и инкубационного яйца из тех регионов или стран, где был выявлен патогенный вирус птичьего гриппа. В частности, были ограничены поставки из ряда районов Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, Словакии, Хорватии, Чехии, Швеции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.